RTL II 05:15 bis 06:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Schlaflos ins Verderben / Versteckspiel D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine alleinerziehende Mutter ist krank vor Sorge um ihre Tochter. Die 19-Jährige zeigt starke Stimmungsschwankungen, magert immer mehr ab und ist inzwischen seit einer Woche nicht mehr zuhause gewesen. Sandra Fuchs und Nico Hartmann spüren die junge Frau auf, sie befindet sich in einem alarmierenden Zustand. Was macht der neue Freund mit der Teenagerin? Anschließend werden Lisa Kerwitz und Cem Arslan in ein Möbelhaus gerufen. Der Besitzer ist sich sicher, dass jemand in seinem Geschäft übernachtet hat. Das Mysteriöse ist, dass es weder Einbruchsspuren gibt, noch wurde etwas gestohlen. War es etwa einer der Mitarbeiter? Nina Sassen und Cem Arslan kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Was nachts in diesem Möbelhaus geschieht, schockiert sogar die erfahrenen Ermittler. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

