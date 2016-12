RTL NITRO 12:55 bis 13:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Psychoterror USA 1995 Live TV Merken Der geistesgestörte Kriminelle Max Kale hat es geschafft, die Gefängnispsychiater davon zu überzeugen, er sei geheilt. Nach seiner Verlegung in eine weniger streng bewachte Abteilung gelingt ihm die Flucht - und das Ziel, das den "bibelfesten" Wahnsinnigen antreibt, ist der Gedanke an Rache an all jene, die seinerzeit dafür gesorgt haben, dass er hinter Gittern kommt. Zunächst tötet er Richter Hollister, den er mitsamt seiner Wochenendhütte in die Luft sprengt. Die nächsten Kandidaten auf seiner Liste sind die Anklagevertreterin Alex, die Psychaterin Dr. Jane Pine und Kales Ex-Frau Angela. Für das Finale seines Rachefeldzuges hat er schließlich Walker auserkoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell "Cord" Walker) Clarence Gilyard (James "Jimmy" Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Lou Hancock (Mable Shoop) Floyd Red Crow Westerman (Onkel Ray Firewalker) Linda Coleman (Nurse) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Terry D. Nelson Musik: Christopher Franke