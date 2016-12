RTL NITRO 12:05 bis 12:55 Actionserie Walker, Texas Ranger Fluch des Goldes (2) USA 1995 Live TV Merken Bei der Übergabe dreier Kleinkrimineller an das Polizeigefängnis in Fort Angelo werden die Texas Rangers zufällig Zeugen eines Raubüberfalls mit Geiselnahme. Es gelingt ihnen nicht, die Verbrecher zu überwältigen, sie verlieren ihre Spur. Bei der Verfolgungsjagd kommt die Geisel, Jake Shepard, ums Leben. Er war es, der den Goldschatz des legendären Hayes Cooper aus dem Jahr 1866 entdeckte. Cooper war ein Ranger, der vor 130 Jahren die Räuber eines Goldtransportes verfolgte. Er fand das von den Gangstern auf der Flucht zurückgelassene Gold und vergrub es. Später wurde er von der Bande getötet. Die Verbrecher, hinter denen Walker und Trivette her sind, machen sich mit Shepards Karte auf die Suche nach dem Gold. Die Rangers beschließen, die Suche nach den Gangstern getrennt wieder aufzunehmen. Bei der Konfrontation mit den Übeltätern gerät Walker in Lebensgefahr, da die Verfolgten ihm eine Schlange in den Wagen werfen. Trivette und Alex finden den von der Giftschlange gebissenen Walker in letzter Sekunde. Im Krankenhaus erhält er ein Gegenserum und fällt immer wieder ins Koma. In Rückblenden wird die Geschichte von Hays Cooper, Sergeant Lockett und der von ihnen verfolgten Dealy-Bande gezeigt. Bei dieser Verbrecherjagd wurde Cooper erschossen. Als Walker wieder genesen ist, beschließt er, die Mörder Shepards weiter zu suchen. Von da an scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Bei der Verfolgung geraten auch Walker und Trivette in einen Schusswechsel mit den Gangstern. Aber Walker überlebt. Auf dem Rückweg nach Dallas besucht Walker Benjamin Lockett den Dritten, Enkel des legendären Sergeant Lockett. Der erzählt Walker, dass Cooper dereinst gar nicht das gestohlene Gold an sich genommen habe. Nun setzt Walker alles daran, Coopers Ruf zu rehabilitieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Steve Flanagin (Cooper's Father) Richard Folmer (Coin Exchange Manager) Grayson Jim Helms (Ranger Pilot Jim) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Price Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Jim Byrnes Musik: Christopher Franke