RTL NITRO 10:40 bis 11:20 Krimiserie Leverage Das schwarze Buch USA 2012 HDTV Live TV Merken Nate wird gebeten, ein wirksames Krebsmedikament aus dem Labor der Firma PallaGen zu stehlen. Doch der Plan geht scheinbar erheblich schief und Nate schildert der Agentin Ellen Casey in einem Verhör den Ablauf der tragischen Ereignisse: Parker stieg über das Dach des Gebäudes ein und löste Alarm aus, damit Eliot und Hardison als Techniker getarnt Zutritt erhielten. Beim Knacken der Tür zum Labor wurden sie jedoch entdeckt und die Dinge nahmen ihren Lauf. Parker wurde angeschossen und Hardison stürzte in einen Aufzugschacht. Bei dem Fluchtversuch wurde dann auch noch Eliot angeschossen. Casey glaubt jedoch, dass Nate lügt, und dass das Team es in Wahrheit auf etwas anderes abgesehen hatte. Im Gebäude stehen nämlich auch Server, auf denen sich Datenbanken aller Strafvollzugsbehörden befinden. Sterling kommt hinzu und erklärt Casey, dass Nate eine Datei namens "Das Schwarze Buch" stehlen wollte, in dem die Namen tausender Wirtschaftskrimineller stehen. Da die Datei noch auf dem Server ist, glaubt Sterling, dass Parker sich noch im Serverraum befindet. Er lässt den Raum von Wachleuten kontrollieren, aber er ist leer. Doch Sterling gibt nicht auf. Als er jedoch herausfindet, dass die Leichen der Teammitglieder nur Atrappen sind, wird ihm klar, wie der Diebstahl wirklich abgelaufen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Catherine Dent (Ellen Casey) Mark Sheppard (Jim Sterling) Originaltitel: Leverage Regie: Dean Devlin Drehbuch: John Rogers, Chris Downey Altersempfehlung: ab 12

