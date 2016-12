RTL NITRO 09:55 bis 10:40 Krimiserie Leverage Kein Kinderspiel USA 2012 HDTV Live TV Merken Das Team wird gebeten, die Veröffentlichung des neuen Plüschhundes Chubby Snubby, der für Kleinkinder gefährlich ist, zu verhindern. Also bricht es bei "Poggio Toys" ein und stiehlt den Sicherheitsbericht, den der Geschäftsführer Trent Hazlit zurückhält. Doch Hazlit hat den Bericht inzwischen fälschen lassen, so dass das Team den Plan ändern muss. Die fünf beschließen, Hazlit mit einem neuen Spielzeug zu ködern und ihn dazu zu bringen, eine marode Firma zu verkaufen, die ihn noch vor Veröffentlichung des Plüschhundes pleite gehen lässt. Als Lockmittel soll eine Puppe mit zwei Gesichtern namens Baby Joy-Rage dienen. Damit Hazlit anbeißt, muss das Team einen Hype um die Puppe auslösen, was nach einer Umbenennung der Puppe in Baby Feels-A-Lot und einigen Tricks auch gelingt. Hazlit fühlt sich von seiner Konkurrenz bedroht und will sich in die angebliche Firma von Baby Feels-A-Lot einkaufen. Er lässt sich ein Exemplar geben, angeblich um eine Sicherheitsstudie anfertigen zu lassen. Als sich allerdings herausstellt, dass er nur ein billiges Imitat herstellen will, scheint der Plan des Teams gescheitert zu sein. Doch es hat noch ein Ass im Ärmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Hutton (Nathan Ford) Gina Bellman (Sophie Devereaux) Aldis Hodge (Alec Hardison) Christian Kane (Eliot Spencer) Beth Riesgraf (Parker) Gregg Henry (Trent Hazlit) Riley Donahue (Pantani) Originaltitel: Leverage Regie: Jonathan Frakes Drehbuch: Joe Hortua Altersempfehlung: ab 6