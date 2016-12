RTL NITRO 07:45 bis 08:30 Krimiserie Law & Order Neben der Spur USA 2009 HDTV Merken An einem Schlafplatz für Obdachlose werden drei tote Männer gefunden. Einer von ihnen trägt Rollschuhe, die die Detectives zu dem stadtbekannten Rollschuhfahrer Jonah führen. Der ehemalige Olympiateilnehmer leidet an paranoider Schizophrenie und glaubt sein Land vor KGB-Spionen beschützen zu müssen. Jonahs Paranoia und eine verwirrende Faktenlage stellen den Richter und Staatsanwalt Cutter (Linus Roache) vor eine echte Herausforderung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alana De La Garza (Connie Rubirosa) Sam Waterston (Jack McCoy) Jeremy Sisto (Det. Cyrus Lupo) Anthony Anderson (Det. Kevin Bernard) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita van Buren) Linus Roache (Michael Cutter) Brian Gant (Jonah Applebaum) Originaltitel: Law & Order Regie: Norberto Barba Drehbuch: Ed Zuckerman, Luke Schelhaas Kamera: Manuel Billeter, William Klayer Musik: Mike Post