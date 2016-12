RBB 12:00 bis 13:35 Abenteuerfilm Die Pyramide des Sonnengottes D, F, I 1965 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mexiko im Jahre 1864: Der deutsche Arzt Dr. Karl Sternau und sein Freund Hasenpfeffer geraten zwischen die Fronten der französischen Besatzer und der Truppen des Kaisers Maximilian. Bei seinen gefährlichen Abenteuern wurde Sternau verletzt. Der Azteke Flathouani und sein Mündel, die Aztekenprinzessin Karja, finden den Ohnmächtigen und pflegen ihn. Als Sternau wieder bei Bewusstsein ist, bekommt er es mit Banditen zu tun, die es auf ein geheimnisvolles Heiligtum und einen dort verborgenen Schatz abgesehen haben. Nach einer Reihe aufregender Abenteuer kommt es in einer Grotte zum Showdown. "Die Pyramide des Sonnengottes" ist die unmittelbare Fortsetzung von Robert Siodmaks "Der Schatz der Azteken". Beide Filme wurden seinerzeit "back-to-back" also gleichzeitig bzw. unmittelbar nacheinander gedreht und basieren auf Motiven aus Karl Mays fünfbändigem Romanzyklus "Waldröschen" (1882-1888), der zum sogenannten "Orient-Zyklus" zählt. Die Außenaufnahmen der aufwändigen Abenteuerfilme entstanden vor der wildromantischen Landschaft Kroatiens. In den Hauptrollen sind Lex Barker, Ralf Wolter, Gérard Barray und Rik Battaglia zu sehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Dr. Karl Sternau) Michèle Girardon (Josefa) Gérard Barray (Graf Alfonso Rodriganda) Hans Nielsen (Don Pedro Arbellez) Rik Battaglia (Hauptmann Lazaro Verdoja) Theresa Lorca (Karja) Ralf Wolter (André Hasenpfeffer) Originaltitel: Die Pyramide des Sonnengottes Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Ladislas Fodor, Georg Marischka, Robert A. Stemmle Kamera: Siegfried Hold Musik: Erwin Halletz Altersempfehlung: ab 12