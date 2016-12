RBB 10:25 bis 12:00 Abenteuerfilm Der Schatz der Azteken D, F, I 1965 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mexiko, 1864: Das Land wird vom Krieg zwischen den Anhängern von Präsident Benito Juárez und der französischen Besatzung unter Kaiser Maximilian erschüttert. US-Präsident Lincoln entsendet den deutschen Arzt Dr. Karl Sternau ins Nachbarland, wo er Juárez ein Angebot unterbreiten soll. Doch Sternau wird auf dem Weg in Intrigen und Kämpfe um einen sagenhaften Aztekenschatz verwickelt. Auf Schatzsuche sind auch der skrupellose Hauptmann Verdoja mit seiner Banditenbande, sowie der dekadente Graf Alfonso Rodriganda y Sevilla samt seiner intriganten Freundin Josefa, die sich mit Maximilian verbündet haben. Sternau schlägt sich auf die Seite der guten Sache und unterstützt die rechtmäßige Erbin des Schatzes, Azteken-Prinzessin Karja. "Der Schatz der Azteken" ist ebenso wie die Fortsetzung "Die Pyramide des Sonnengottes" eine aufwendige und prächtige Verfilmung von Motiven Karl Mays. Im Fall von "Der Schatz der Azteken" stand die Erzählung "Schloss Rodriganda" aus dem fünfbändigen Romanzyklus "Waldröschen" Vorbild. "Waldröschen" wurde zwischen 1882 und 1888 als Kolportage-Roman in Zeitungen erstveröffentlicht und erzählt die Geschichte der spanisch-mexikanischen Familie Rodriganda. Beide Filme inszenierte Regisseur Robert Siodmak von August bis Dezember 1964 vor der wildromantischen Landschaftskulisse Kroatiens für Artur Brauners Produktionsfirma CCC. Historischer Hintergrund der Romanvorlage wie der Kinoadaption ist eines der blutigsten Kapitel der Geschichte Mexikos. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Dr. Karl Sternau) Gérard Barray (Graf Alfonso Rodriganda y Sevilla) Michèle Girardon (Josefa) Ralf Wolter (André Hasenpfeffer) Rik Battaglia (Hauptmann Lazaro Verdoja) Alessandra Panaro (Rosita Arbellez) Fausto Tozzi (Benito Juarez) Originaltitel: Der Schatz der Azteken Regie: Robert Siodmak Drehbuch: Georg Marischka, Ladislas Fodor, Robert A. Stemmle Kamera: Siegfried Hold Musik: Erwin Halletz Altersempfehlung: ab 12

