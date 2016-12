Super RTL 13:00 bis 13:30 Trickserie Tom und Jerry Der kleine Specht / Tom und die Meermaus / Tom und die Löwennummer / Der Gartenfreund USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Jerry wird von einem Vogelei, das in sein Bett rollt, geweckt. Daraus entschlüpft ein kleiner Specht. Da er weit von Zuhause weg ist, entscheidet sich der Specht für Jerry als Mutter... 2. Geschichte: Tom ist am Strand und macht im Meer eine unglaubliche Entdeckung: Unter Wasser trifft er auf eine Meermaus. Die Jagd kann beginnen! 3. Geschichte: Tom hört im Radio, dass ein Löwe aus dem Zirkus ausgebrochen ist. Völlig verängstigt verbarrikadiert er sich in seinem Haus. Als Jerry beschließt, der orientierungslosen Raubkatze zu helfen, bricht schon bald Chaos aus... 4. Geschichte: Tom verbringt einen schönen Tag im Garten und möchte sich mal so richtig erholen. Mit einer kühlen Limonade möchte er es sich auf dem Lieegstuhl bequem machen. Dieser ist allerdings schon von Jerry belegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6