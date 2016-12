Super RTL 12:05 bis 12:30 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Ein neues Kostüm für den Weihnachtsmann CDN, F 1997 Stereo Live TV Merken Die Kinder aus dem Dorf des Weihnachtsmannes wollen ihm etwas schenken. Gemeinsam mit den Elfen überlegen sie, was ihn erfreuen könnte. Ein Zufall kommt ihnen zu Hilfe: Grantelbart hat seinen Gehilfen Gugor dazu angestiftet, zwei äußerst gefräßige Termiten im Haus des Weihnachtsmannes auszusetzen. Diese beiden Tierchen haben nun ausgerechnet den guten Anzug aufgefressen, den der Weihnachtsmann bei einer bevorstehenden Tagung anziehen wollte. Das Material für einen neuen Anzug gibt es nur im 'Wald der Trolle'. Also machen sich die Elfen in Begleitung von Balbo auf den Weg... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6