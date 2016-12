Super RTL 10:35 bis 11:05 Trickserie Weihnachtsmann & Co. KG Das Zauberschwert CDN, F 1997 Stereo Merken Der Weihnachtsmann und seine Elfen bekommen Besuch von einer Star-Reporterin. Diese will eine heiße Story schreiben und fragt den Weihnachtsmann nach seinem aufregendsten Abenteuer. Der Weihnachtsmann erzählt also nach kurzem Überlegen, wie er vor 1500 Jahren mit Hilfe von Merlin, dem Zauberer, dem jungen Artus das Schwert Excalibur geschenkt hat. Und das war gar nicht so einfach, denn da gab es auch noch den Grafen Grantelbart... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Secret World of Santa Claus Altersempfehlung: ab 6

