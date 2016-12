Super RTL 09:45 bis 10:10 Trickserie Die Tom und Jerry Show Der Ehering / Das Superhirn USA 2014 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Tom und Jerry ist Gingers Ehering in den Abfluss gefallen. Sie müssen nun Rick und Ginger davon abhalten, das Wasser laufen zu lassen, und zudem schnell eine Lösung finden, wie sie den Ring wieder aus dem Abfluss bekommen. 2. Geschichte: Dr. Bigby hat an einer neuen Erfindung gebastelt: einen Helm, der den Träger zum Genie macht! Als Tom den Helm aufsetzt, verwandelt er sich zum Superhirn und arbeitet gemeinsam mit Dr. Bigby an einer neuen, geheimen Waffe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6