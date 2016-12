Super RTL 08:00 bis 08:25 Trickserie Die Tom und Jerry Show Tuffy allein zu Haus / Harry, der Zauberhase USA 2014 Stereo HDTV Merken 1. Geschichte: Jerry und Tuffy sind zu einem Familientreffen eingeladen. Um sich den weiten Weg zu sparen, verschicken sie sich selbst per Post. Doch leider geht etwas schief, und Tuffy bleibt zurück. 2. Geschichte: Der Hase Harry ist Zauberer und hat ein großes Problem: Bei einer seiner Shows hat er seinen Helfer, die Taube Thilo, mit einem Zauber tatsächlich zum Verschwinden gebracht. Er engagiert Tom und Jerry, sich auf die Suche nach dem Vogel zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Tom and Jerry Show Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 415 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 175 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 175 Min.