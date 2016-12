ONE 22:45 bis 23:40 Krimiserie Happy Valley Dame, König, Vater, Sohn GB 2014 Stereo 16:9 Merken Ashley wird während seiner Überführung in den Zeugenschutz von einem Killer erschossen. Catherine bereitet sich darauf vor, nach ihrer Auszeit wieder zur Arbeit zurückzukehren. Ryan möchte von nun an nicht mehr von der Schule abgeholt werden, sondern mit einem Freund mit dem Fahrrad fahren. Catherine lässt sich darauf ein. Die Leichen von Lewis und Brett werden gefunden, nachdem Nachbarn einen seltsamen Geruch vor der Wohnung melden. Tommy holt Ryan von der Schule ab und verbringt den Tag mit ihm, tut ihm aber nichts. Als er am Abend in den Nachrichten hört, dass die Leichen von Brett und Lewis gefunden wurden, ist ihm klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch er gefasst wird.Ryan ist glücklich darüber, seinen Vater getroffen zu haben, und möchte ihn seinem Freund vorstellen; Tommy blockt das jedoch wütend ab. Als Ryan ihn am nächsten Tag wieder besucht, hält er ihn bei sich fest. Als Ryan nicht von der Schule nach Hause kommt, ruft Clare bei seinem Freund an. Die Mutter erzählt ihm, dass die beiden Ryans Vater getroffen hätten. Clare informiert sofort Catherine, die mit ihren Kollegen ausrückt, um nach Ryan zu suchen. Sie finden das Boot, auf dem Tommy sich inzwischen versteckt, und stürmen es, aber Tommy hat Ryan mit Petroleum übergossen und hält ein Feuerzeug in der Hand. Catherine kann ihn jedoch überwältigen und prügelt ihre ganze Wut an ihm aus. Tommy bittet sie daraufhin, ihn sterben zu lassen, aber den Gefallen tut Catherine ihm nicht.Tommy wird verhaftet und Catherine kann endlich Frieden mit der Vergangenheit schließen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Norton (Tommy Lee Royce) Siobhan Finneran (Clare Cartwright) Sarah Lancashire (Catherine Cawood) Hannah John-Kamen (Justine) George Costigan (Nevison Gallagher) Joe Armstrong (Ashley Cowgill) Rachel Leskovac (Julie Mulligan) Originaltitel: Happy Valley Regie: Timm Fywell Drehbuch: Sally Wainwright Kamera: Ivan Strasburg Musik: Ben Foster Altersempfehlung: ab 12