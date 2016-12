ONE 20:15 bis 21:45 Komödie The Sapphires AUS 2012 2016-12-23 01:50 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Musikalisch mitreißender, von einer wahren Geschichte inspirierter Festivalhit über vier Aborigine-Frauen, die Ende der Sixties den Soul zu den GIs nach Vietnam bringen. Der auf einem Theaterstück von Tony Briggs basierende Film feierte seine Premiere auf dem Filmfestival in Cannes 2012. (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Dowd (Dave Lovelace) Deborah Mailman (Gail) Jessica Mauboy (Julie) Shari Sebbens (Kay) Miranda Tapsell (Cynthia) Tory Kittles (Robby) Eka Darville (Hendo) Originaltitel: The Sapphires Regie: Wayne Blair Drehbuch: Tony Briggs, Keith Thompson Kamera: Warwick Thornton Musik: Cezary Skubiszewski Altersempfehlung: ab 6