ONE 12:30 bis 14:00 Drama Besuch für Emma D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Berlin, das pulsierende Leben. Nur nicht für Kassiererin Emma: Sie fühlt sich so richtig einsam. Dabei ist nichts an ihr verkehrt, sie geht in der Großstadt einfach nur unter. Ihr Wunsch, Menschen kennenzulernen, hat Emma auf eine eigenartige Idee gebracht: Sie lässt im Supermarkt unbemerkt Portemonnaies von Kunden mitgehen und präsentiert sich später als gastfreundliche Finderin, die bei der Abholung an den bereits gedeckten Tisch einlädt. So unkonventionell die Masche auch ist, leider bleibt der Besuch nur kurz. Nur der gewitzte Obdachlose August, der sie durchschaut hat, beginnt sich für Emma zu interessieren. Schauspieler: Dagmar Manzel (Emma) Henry Hübchen (August) Klara Manzel (Linda) Anna Thalbach (Maggie) Franz Rogowski (Arne) Regine Hentschel (Sandra) Marie Rönnebeck (Steffi) Originaltitel: Besuch für Emma Regie: Ingo Rasper Drehbuch: Karlotta Ehrenberg Kamera: Klaus Merkel Musik: Annette Focks