TLC 20:15 bis 21:05 Dokumentation Verflucht - Übersinnlich und unerklärlich Der Fluch der Mumie USA 2014 Merken Während Caleb Weaver eine Ausstellung von alten ägyptischen Artefakten besucht, hat er eine Begegnung mit einer Mumie und entfesselt dadurch den Zorn einer abscheulichen Bestie. Daraufhin wird der Junge in seinem Elternhaus jahrelang von einem körperlosen Wesen heimgesucht und terrorisiert. Erst als er in einen anderen Staat flüchtet, kann ein Leben ohne seinen Peiniger beginnen. Jahre später kehrt Caleb nachhause zurück und weckt die dunkle Kreatur wieder auf. Stärker und rabiater als je zuvor versucht sie, von Caleb und allen Menschen, die ihm lieb sind, Besitz zu ergreifen. Kann der junge Mann noch gerettet werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Haunting