TLC 22:00 bis 22:55 Dokumentation Haunted - Seelen ohne Frieden D 2016 Folge drei von Haunted präsentiert wieder drei Spukfälle, die über den menschlichen Verstand hinausgehen und das Leben der Betroffenen für immer verändert haben. So zum Beispiel die Geschichte der Grafenfamilie Pilati , die bereits seit Jahrzehnten von den Geistern ihrer Vorfahren heimgesucht wird. Der neunjährige Octavian Pilati lebt mit seiner Familie in Österreich auf Schloss Riegersburg. Was wie ein Traum für ein Kind seines Alters klingt, wird für ihn schnell zum Alptraum, denn die Geister seiner Vorfahren spuken dort. So wird er Zeuge, als ein kopfloser Ritter durch den Schlosshof wandelt. Auch seine Mutter Gräfin Francesca Pilati bleibt von den Toten nicht verschont. Als sie schwanger ist, erscheint ein Geist an ihrem Bett und will nach ihrem Bauch greifen. Ist es Johann Karl Fürst zu Khevenhüller-Metsch, der bis zu seinem Tod nach seinem unehelichen Kind gesucht hat? Originaltitel: Haunted - Seelen ohne Frieden