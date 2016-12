TLC 12:40 bis 13:40 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Geburtstagsüberraschung USA 2012 Merken In der heutigen Challenge bekommen die verbliebenen Kandidaten Gelegenheit, im Fernsehen groß rauszukommen. Footballspieler Michael Strahan, der auch Moderator der Talkshow "Live! with Kelly and Michael" ist, hat nämlich einen wichtigen Auftrag zu vergeben: Zum Geburtstag seiner Moderatoren-Kollegin Kelly Ripa möchte er eine grandiose Torte beisteuern, die am folgenden Tag live in der TV-Sendung übergeben wird. Um sicherzugehen, dass die Titelanwärter Kellys Geschmack treffen, gibt ihnen Michael Strahan ein paar Insidertipps mit auf den Weg: Kelly liebt ihre Familie, ihren Hund Chewy, Schuhe und Dirty Martini. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Next Great Baker