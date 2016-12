TLC 10:45 bis 11:45 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Wie gelähmt USA 2010 Merken Mary Thompson, die als "Hut-Lady von Omaha" bekannt ist, leidet unter dem Messie-Syndrom. Ihre Sammlung von über 800 Hüten liegt überall im Haus verstreut, doch auch unzählige andere Dinge verstopfen alle Räume bis unters Dach. Obwohl ihre Töchter die alte Dame regelmäßig anflehen, endlich auszumisten, kann sich Mary von keinem Stück trennen. Noch schlimmere Zustände herrschen im New Yorker Apartment von Anna und ihrem Sohn Brendan: Die Wohnung ist so vermüllt, dass sich die beiden kaum noch bewegen können. Werden sie mit Hilfe von Therapeutin Dr. Jill Slavin einen Ausweg aus dem Teufelskreis finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bray Poor (Himself - Narrator) Originaltitel: Hoarding: Buried Alive Drehbuch: Ron Simon

