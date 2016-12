WDR 20:15 bis 21:00 Dokumentation Schrecklichschön Weihnachten! D 2016 2016-12-24 12:10 Stereo Untertitel HDTV Merken Alle Jahre wieder ... darf und sollte man sich wundern: Über extravaganten Christbaumschmuck oder schräg gestylte Weihnachtsmänner. Über harmonische Blockflötenklänge und familiäre Dissonanzen. Jana Ina Zarella, Patricia Kelly, Wiglaf Droste und Nelson Müller haben sich für den WDR unter den Baum gesetzt und erzählen ihre schönsten Weihnachts-Anekdoten. Der Comedian Faisal Kawusi lästert über Weihnachtsmärkte, Ordensschwester Jordana schwärmt von der Adventszeit, Jürgen Becker interpretiert die Weihnachtsgeschichte und Frank Goosen sinniert über den Krisenherd Küche. Was all unsere Gesprächspartner verbindet: Weihnachten ist ihnen heilig - trotz aller absonderlicher Rituale, trotz Pleiten, Pech und Pannen. Schrecklichschön zeigt Weihnachten in seiner ganzen Pracht - mit allen Risiken und Nebenwirkungen, plus Wunderkerzen und Lametta, Weihnachtsgans und Spekulatius. Dazu kommt noch eine gehörige Portion Archivmaterial aus der guten alten Zeit. Vom Wirtschaftswunder bis zur Gegenwart - bei schrecklichschön dauert der Advent satte 60 Jahre. Weihnachten im Wandel der Zeit. schrecklichschön - der Name verpflichtet. Diese neue Sendereihe im WDR erlaubt sich, die filmreifen Themen unseres Lebens mit einem Augenzwinkern zu erzählen: Liebe, Tiere, Urlaub, - oder eben Weihnachten. schrecklichschön: Weihnachten! Am 23.12. um 20.15 Uhr im WDR-Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schrecklichschön