WDR 11:55 bis 12:45 Dokusoap Pinguin, Löwe & Co. Geschichten aus dem Zoo Münster D 2006 Stereo Untertitel Draußen ist es grau und kalt, drinnen gibt es eine Beschäftigungstherapie für die Gorillas: Im Innengehege bekommen die Affen zur Abwechslung Plastikkanister, die mit Feigen und Heu gefüllt sind. Wie er an die leckeren Früchte kommt, bleibt jedem Gorilla selbst überlassen... Nicht so lecker, aber enorm wichtig: Das Salz im Becken der Delfine. Ganze 125 Kilo schütten die Pfleger ins Wasser, um den Salzgehalt stabil zu halten. Und Eselin Jeanette hat heute einen Arzttermin - ein Fuß scheint zu schmerzen. Sorgfältig wird der Huf behandelt, der anschließend in einer Art Schuh heilen soll. Esel Jeanette erträgt's mit Fassung. Originaltitel: Pinguin, Löwe & Co.