WDR 07:20 bis 08:50 Melodram Wenn wir uns begegnen D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Heiligabend in Deutschland. In der Notaufnahme eines Kreiskrankenhauses herrscht nicht unbedingt besinnliche Stimmung. Vielmehr bereiten die Ärzte und Pfleger sich wie jedes Jahr auf eine ereignisreiche Nacht vor. Dabei plagen einige Mitglieder des Teams erhebliche persönliche Probleme: Der renommierte Chefarzt Professor Dr. Max Singer zum Beispiel verlor vor genau zwei Jahren seine Frau bei einer Hirntumor-Operation. Von schweren Schuldgefühlen gequält, hat er seither nicht mehr operiert. Auch die junge Neurochirurgin Hannah Cornelsen sieht den Feiertagen mit gemischten Gefühlen entgegen, haben sie und ihr Mann Thomas sich doch schon lange auseinandergelebt. Was Hannah nicht ahnt: Thomas hat sich in die Kunststudentin Karina verliebt, die sehr darunter leidet, dass er den Heiligabend nicht mit ihr verbringt. Unterdessen nehmen sich Hannahs Eltern auf dem Weg zu ihrer Tochter des kleinen Tobias an, der auf dem Weihnachtsmarkt zusammengebrochen ist. Im Krankenhaus stellt sich heraus, dass der Junge an einem lebensbedrohlichen Hirntumor leidet und sofort operiert werden muss. Die reichlich fantasiebegabte Rentnerin Lili wollte in der Notaufnahme ihrer Einsamkeit entfliehen und steht nun Tobias, dessen Mutter als Zugbegleiterin unterwegs ist, liebevoll bei. Harmloser ist der Fall des sensiblen Pfarrers Darius Horwath. Er hat sich einen Arm gebrochen und wird in der Klinik mit viel Fürsorge von der jungen, hübschen Krankenschwester Farki betreut, die schon lange heimlich in den Gottesmann verliebt ist. Was aber verbindet Horwath mit dem Krankenhaus-Psychologen Dr. Holling, der immer wieder mit spitzen Bemerkungen in seiner Nähe auftaucht? Zur selben Zeit wird die unglückliche Karina nach einem Suizidversuch in die Notaufnahme eingeliefert, nicht ahnend, dass sie gerade hier auf Thomas' Frau treffen wird. So wird das Krankenhaus an Heiligabend zu einem Mikrokosmos, in dem unterschiedlichste Menschen und Schicksale aufeinandertreffen - und für alle wird am kommenden Morgen das Leben in einem völlig anderen Licht erscheinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Kockisch (Prof. Max Singer) Muriel Baumeister (Dr. Hannah Cornelsen) Stephan Kampwirth (Thomas Cornelsen) Esther Zimmering (Karina Meisner) Rosemarie Fendel (Lili Ferber) Michael Gwisdek (Edgar Wurlitzer) Michael Lott (Darius Horwath) Originaltitel: Wenn wir uns begegnen Regie: Sigi Rothemund Drehbuch: Martin Kluger, Maureen Herzfeld Kamera: Dragan Rogulj Musik: Michael Hofmann de Boer

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 414 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 174 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 174 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 174 Min.