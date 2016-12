RTL Passion 20:15 bis 20:40 Comedyserie Mein Leben & Ich Der Schnappschuss D 2001 2016-12-23 23:20 Merken Alex' Deutschlehrerin Frau Ehlert gibt ihren Schülern die Aufgabe, ihr Lieblingsgedicht "An das Leben" künstlerisch zu interpretieren. Natürlich entscheidet sich Alex - als begeisterte Fotografin - eine Fotoserie zu diesem Thema zu machen. Der Haken an der Sache: Teamarbeit ist bei dem Projekt erlaubt, und so hängt sich Claudia hartnäckig an Alex' Fersen. Als Alex bei strömendem Regen im Park so unerbauliche Motive wie Mülleimer und eine tote Ratte fotografiert, protestiert Claudia gegen diese doch sehr spezielle Interpretation des "Lebens" und legt sich mit Alex an. Als Alex auf Claudias eigentlich ironisch gemeinte Frage, ob es nicht noch schlimmere Fotomotive gäbe, mit "Doch, dich!" antwortet, wendet sich Claudia tief verletzt ab und beschließt, den Kontakt zu ihrer "besten Freundin" abzubrechen. Ein Leben ohne Claudia ist für Alex, die ja eigentlich am liebsten alleine ist, aber gar nicht so leicht zu ertragen. Zu allem Überfluss spielt Bruder Sebastian ihr auch noch einen gemeinen Streich und schmuggelt einen Schnappschuss von Klassenschwarm Daniel, der Alex im Park rein zufällig vor die Linse geraten ist, in die Fotomappe für die Schule. Die Präsentation im Unterricht wird zu einem Höhepunkt der Peinlichkeit... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolke Hegenbarth (Alex Degenhardt) Nora Binder (Claudia) Maren Kroymann (Anke Degenhardt) Gottfried Vollmer (Hendrik Degenhardt) Frederik Hunschede (Sebastian Degenhardt) Sebastian Kroehnert (Niko) Susanne Czepl (Frau Ehlert) Originaltitel: Mein Leben & Ich Regie: Richard Huber Drehbuch: Paula A. Roth, Mark Werner Kamera: Michael Faust Altersempfehlung: ab 12