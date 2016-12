Cora gesteht Flo, dass sie eine Affäre mit Leon hat. Sie spielt die Krise mit Nico herunter und will sich nicht endgültig trennen, bevor sie nicht herausgefunden hat, wie viel ihr Leon bedeutet. Als Flo jedoch beobachtet, wie distanziert und abgeklärt Cora gegenüber Nico ist, der zudem allein bei sich selbst die Schuld sucht, sagt sie ihr deutlich, dass sie glaube, Cora mache sich etwas vor. Elisabeth erfährt von Martin die Wahrheit über Peters Lebenskrise und glaubt, dass Peter mit finanzieller Hilfe aus dem Tief kommen kann. Sie plant, über einen Strohmann Bilder von Peter zu kaufen. Da Daniel ihr jede Hilfe verwehrt, wendet sie sich an Martin. Doch auch er ist nicht wirklich begeistert von Elisabeths Plan. Kais Entschluss, den Laden weiterzuführen und auch weiter zusammen mit Marie in der WG zu wohnen, stößt bei seinem Vater auf Widerstand. Kai kann sich mit Hilfe seiner Freunde durchsetzen. Als sein Vater überraschend doch noch Einsicht zeigt, sehen Kai und Marie etwas zuversichtlicher in die Zukunft. In Google-Kalender eintragen