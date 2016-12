RTL Passion 11:50 bis 12:15 Familienserie Alles was zählt Classics D 2011 Merken Katja ist fassungslos, dass Meyerhoff sie erpresst, mit ihm zu schlafen. Sie ist entschlossen, sich nicht erpressen zu lassen und sucht Meyerhoff auf, um ihm dies mitzuteilen. Katja hofft nach ihrer Ansage, dass sie dennoch professionell als berufliches Team zusammenarbeiten können. Doch da täuscht sie sich. Deniz wartet ungeduldig auf die Überweisung seines Kredits. Er versichert Ben dennoch, dass alles nach Plan läuft. Als das Geld endlich auf seinem Konto ist, ist Deniz glücklich. Er lügt Roman und Marian jedoch weiter an, für den Kredit keinerlei Sicherheiten angegeben zu haben. Doch dann kommt Jessica hinter Deniz' Geheimnis, dass er seine Wohnung beliehen hat. Simone gerät vor Richard in eine unangenehm peinliche Situation, als sie den für Claudia bestimmten Verlobungsring nicht mehr von ihrem Finger bekommt. Sie kann ihre Anspannung vor Richard scheinbar verbergen, gerät aber weiter unter Druck, weil Richard die leere Ringschatulle mittlerweile mit nach Hause genommen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Silvan-Pierre Leirich (Richard Steinkamp) Tatjana Clasing (Simone Steinkamp) Dennis Grabosch (Roman Wild) André Dietz (Ingo Zadek) Daniel Aichinger (Dr. Axel Schwarz) Sam Eisenstein (Marian Öztürk) Igor Dolgatschew (Deniz Öztürk) Originaltitel: Alles was zählt Classics Regie: Andreas Stenschke Drehbuch: Sarah Höflich, Katrin Esser