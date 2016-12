RTL Passion 09:50 bis 10:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-12-23 15:55 Merken Lilly tut es leid, wie isoliert Elena ist, weil niemand ihr verzeihen kann, was sie Philip angetan hat. In Weihnachtsstimmung kann Lilly, Anni und Tuner dazu überreden, dass man Elena zumindest zum gemeinsamen WG-Essen einlädt. In Elena erwacht neue Hoffnung, dass sie sich mit ihren Freunden aussöhnen kann. Doch der Schein trügt... Emily ist nicht gerade begeistert, als John die Einladung von Maren annimmt, mit ihnen Weihnachten zu feiern, denn so muss sie schon wieder Zeit mit Paul verbringen. Wider Erwarten genießt Emily den Abend in der ungewohnten Konstellation und sie macht Paul Mut, dass er mit ihrer Hilfe seine Ex zurückgewinnen wird... Katrin ist nicht nach Weihnachten zumute, nachdem ihr und Till vor Augen geführt wurde, wie schnell seine Krankheit voranschreitet. Es fällt ihr schwer zu akzeptieren, dass Till seine Lebenszeit möglichst unbeschwert genießen will, anstatt sich mit seiner Krankheit zu konfrontieren. Doch als Gerner an Heiligabend mit seinem Plan, Katrin aus KFI zu kanten, auffliegt, wird Katrin bewusst, was für sie gerade wirklich im Leben zählt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten