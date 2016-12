RTL Passion 08:05 bis 09:00 Serien Dance - Der Traum vom Ruhm Unter Druck E 2002 2016-12-23 01:50 Merken In einer Versammlung soll endgültig darüber entschieden werden, ob Adela nach dem Sex-Video-Skandal noch tragbar für die Schule ist. Bevor es jedoch zu einer Abstimmung kommen kann, streiken die Schüler und fordern, dass Adela an der Schule bleibt. Wird es den Schülern gelingen, das Gremium zu überzeugen? Diana taucht überraschend wieder in der Schule auf. Sie ist auf Jobsuche und hat erhebliche Geldsorgen. Juan, der noch immer Gefühle für sie hegt, bietet ihr deshalb sofort an, sie in jeder Hinsicht zu unterstützen. Unterdessen plagen Lola ganz andere Sorgen: Ihr Vater hat sich an beiden Händen verletzt, und nun hat sie nicht nur den Stress in der Schule, sondern auch noch Románs Haushalt zu bewältigen. Eifersüchtig beobachtet von Pedro, gibt Silvia derweil Rober privaten Nachhilfeunterricht in Sachen 'Moderner Tanz'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alfonso Lara (Juan Taberner) Miguel Ángel Muñoz (Roberto "Rober" Arenales) Beatriz Luengo (Dolores "Lola" Fernández) Mónica Cruz (Silvia Jáuregui) Silvia Marty (Ingrid Muñoz) Pedro Peña (Antonio Milá) Lola Herrera (Carmen Arranz) Originaltitel: Un Paso Adelante Regie: Jesus del Cerro, Juanma R. Pachòn, Jesús del Cerro, Mar Olid, Juanma R. Pachón Drehbuch: Daniel Ecija, Pilar Nadal, Covadonga Espeso, Ignasi García, Vicente Peñarrocha, Ernesto Pozuelo, Ant Musik: Manel Santisteban