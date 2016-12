RTL Plus 20:15 bis 20:35 Comedyserie Ritas Welt Ein Hundeleben D 2003 Stereo Merken Schumanns Eheprobleme werden immer massiver: Jetzt fordert seine Frau sogar, dass er auf den gemeinsamen Hund Lucky aufpasst, während sie mit einem anderen Mann ans Meer fährt. Aber nicht mit ihm! Schumann überlässt den Hund seinem Schicksal und stürzt sich lieber seinerseits ins Singleleben. Rita übernimmt generös die Pflege des Hundes. Leider hat sie nicht geahnt, dass dieser kleine Hund eine Ausgeburt der Hölle ist. Er muss Yogaübungen machen, blanchierte Möhren essen und darf nicht beim Fernsehen einschlafen. Rita ist auf Hundertachzig. Sie ruft Schumann an, damit der sich selber um seinen bekloppten Hund kümmert. Aber der ist viel zu beschäftigt, seinen Spaß zu haben. Rita ist kurz davor, den Hund in die ewigen Jagdgründe zu befördern, als Schumann doch noch auftaucht und sich des Hundes annimmt. Dabei bemerkt er, dass sie beide mehr gemeinsam haben, als man annehmen möchte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Frank Vockroth (Horst) Marius Theobald (Markus) Lutz Herkenrath (Herr Schumann) Franziska Traub (Gisi) Georg Alfred Wittner (Bernie) Matthias Komm (Matze) Gabi Köster (Rita Kruse) Originaltitel: Ritas Welt Regie: Ulli Baumann Drehbuch: Die SchreibWaisen