Dokumentation König der russischen Wälder - der Seeadler D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Der Seeadler liefert so manches Mal das Bild eines tollpatschigen, manchmal etwas begriffsstutzigen Räubers. Häufig ist er zu finden im Norden Weißrusslands: in einer Landschaft aus abwechselnd lichten und dunklen Wäldern, mit sandigen Hügeln, jahrtausendealten Mooren und einer Vielzahl kleiner Seen, zwischen Tundra und gemäßigter Zone, geprägt und gestaltet von der letzten Eiszeit. Hier sind die Sommer kurz und intensiv, mit langen Tagen und hellen Nächten. Der Winter ist lang, dunkel und schneereich. Hier an der Grenze zum Baltikum und Russland gibt es noch Bären und Wölfe, aber nur wenige Dörfer - dafür Stille, einzigartige Natur und den "Garfield der Lüfte": den Seeadler. Originaltitel: Der Seeadler - König der russischen Wälder