RTS Un 20:15 bis 21:20 Sonstiges Passe-moi les jumelles! Appenzell, les esprits du Nouvel An / Les aventures du P'tit Louis CH 2016-12-23 02:35 Stereo Untertitel Merken Chaque année autour de la Saint-Sylvestre, une fièvre festive remontant à la nuit des temps s'empare de l'arrière-pays d'Appenzell. Des colonnes de chanteurs, masqués, richement costumés et bardés de grelots courent de ferme en ferme pour chasser les mauvais esprits et invoquer les bons. Leurs chants polyphoniques résonnent alors dans les vallées autour d'Urnäsch, après des mois de préparation minutieuse pour produire les coiffes les plus élaborées que la Suisse connaisse. Petit Louis est connu comme le loup blanc à la Chaux-de-Fonds. Alias Jean-François Robert l'anonyme, car dans son Jura neuchâtelois personne ne l'appelle ainsi. Ce photographe de métier est un homme généreux et éternellement positif, pour lui tout est possible et simple dans la vie. Rencontre avec un homme plein d'entrain au sourire malicieux. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Virginie Brawand Gäste: Gäste: Isabelle Raboud-Schüle (directrice du Musée gruérien de Bulle) Originaltitel: Passe-moi les jumelles! Regie: reportage de Raphaël Engel; reportage de Dominique Clément

