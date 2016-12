Pro7 MAXX 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Wie man Alan Harper los wird USA 2013 2016-12-23 00:10 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Larrys Ahnungslosigkeit über Alans Affäre mit Lyndsey sorgt weiter für Aufregung: Larry bittet Alan, den er nur als "Jeff Starkmann" kennt und für seinen besten Freund hält, Trauzeuge bei der Hochzeit mit Lyndsey zu werden. Zu Lyndseys Entsetzen sagt Alan Ja. Verzweifelt bittet sie ihn, sein altes Ego Jeff Starkmann sterben zu lassen - und sie so davor zu bewahren, ihren Geliebten als Trauzeugen ihres Bräutigams zu sehen. Bringt Alan das übers Herz? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Amber Tamblyn (Jenny) Clark Duke (Barry) D.B. Sweeney (Larry) Courtney Thorne-Smith (Lyndsey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Saladin K. Patterson, Jim Vallely, Leslie Schapira Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12