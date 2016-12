Pro7 MAXX 10:30 bis 11:40 Dokumentation Unter Wölfen - Überleben im Rudel GB 2014 2016-12-26 04:00 16:9 HDTV Merken Tierfilmer Gordon Buchanan lebt Seite an Seite mit "seiner" Wolfsfamilie und begleitet sie ständig mit der Kamera. Da die Tiere keine Menschen kennen, bekommt Gordon einen unverfälschten Einblick in ihr Leben. Er beobachtet, wie die Wölfe ihre Jungen aufziehen, wie sie sich auf den Winter vorbereiten und erlebt auch ihre Begegnung mit einem anderen Rudel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snow Wolf Family and Me

