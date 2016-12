Das Erste 20:15 bis 21:55 Familienfilm Der kleine Lord GB 1980 2016-12-25 15:50 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der junge Ceddie lebt mit seiner verwitweten Mutter in einem New Yorker Armenviertel. Der Achtjährige erfährt erst von seiner adligen Herkunft, als ihn sein Großvater, der Graf von Dorincourt, zu sich nach England holt. Dieser möchte, dass sein Enkel standesgemäß erzogen wird. Unter Ceddies Einfluss verwandelt sich der grantige, hartherzige und dünkelhafte Graf in einen echten Wohltäter. – Immer noch einer der beliebtesten Weihnachtsklassiker In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ricky Schroder (Lord Fauntleroy (Ceddie Errol)) Alec Guinness (Earl of Dorincourt) Eric Porter (Havisham) Colin Blakely (Hobbs) Connie Booth (Mrs. Errol) Rachel Kempson (Lady Lorradaile) Carmel McSharry (Mary) Originaltitel: Little Lord Fauntleroy Regie: Jack Gold Drehbuch: Blanche Hanalis Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 6