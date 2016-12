SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 266 D 2010 16:9 HDTV Merken Hanna ist völlig fassungslos, dass Alexandra ihren Job in Hamburg gekündigt hat, nur um in der Nähe von Maximilian zu sein. Beide sind sehr enttäuscht von der jeweils anderen, beschließen dann aber erneut, sich privat von Maximilian fernzuhalten, um ihre Freundschaft nicht zu gefährden. Doch kurz darauf bietet sich Alexandra die Gelegenheit, Maximilian auf einer Dienstreise zu begleiten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Petra Wiemers, Herbert Wüst Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Holger Rusch Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer