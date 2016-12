SAT.1 Emotions 10:55 bis 12:25 Komödie Mutter aus heiterem Himmel D 2005 2016-12-24 05:55 16:9 20 40 60 80 100 Merken Vermögensberaterin Maria-Luise Wagner hat ein Problem: Gott findet sie und ihr irdisches Dasein extrem langweilig. Kurzerhand beauftragt er Petrus, sie "aus dem Programm" zu nehmen. In der Praxis bedeutet das, dass sie bei einem ihrer Business-Flüge mit eigenem Helikopter abstürzt und in Petrus' Büro im Himmel landet. Doch sie handelt eine 14-tägige Gnadenfrist aus - in der sie ihre Qualitäten beweisen muss, damit sie weiterleben darf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ann-Kathrin Kramer (Maria-Luise Wagner) Jochen Nickel (Karl Thalbach) Dietmar Bär (Petrus) Rolf Kanies (Norbert Neumann) Barbara Nüsse (Karls Mutter) Oskar Hassler (Paul) Neal Thomas (Lukas) Originaltitel: Mutter aus heiterem Himmel Regie: Nikolai Müllerschön Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Axel Henschel Musik: Stephan Massimo Altersempfehlung: ab 6

