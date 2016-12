SAT.1 Emotions 09:45 bis 10:10 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 133 D 2005 16:9 Merken Lisa strotzt nach ihrer flammenden Rede nur so vor Selbstbewusstsein, aber das Crocket-Spiel holt sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Als ihr wegen Richards Benehmen schließlich der Kragen platzt, schießt Lisa leider über das Ziel hinaus ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Ulrike Mai (Helga Plenske) Volker Herold (Bernd Plenske) Oliver Bokern (Jürgen Decker) Laura Osswald (Hannah Refrath) Bärbel Schleker (Yvonne Kuballa) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Peter Zimmermann