SAT.1 Emotions 05:45 bis 06:10 Show Mensch Markus Best of D 2004 Merken In der klassischen Sketch-Comedy spiegelt Markus Maria Profitlich den alltäglichen Wahnsinn auf seine ganz spezielle und einmalige Weise wider. Schnelles Tempo, makabrer Humor, Slapstick und Situationskomik sind die Zutaten für einen Comedy-Mix vom Feinsten. Ob Straßenverkehr oder Berufsleben, Markus und seine Gast-Comedians machen den Alltag zum reinsten Vergnügen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Markus Maria Profitlich Gäste: Gäste: Markus Maria Profitlich Originaltitel: Mensch Markus Regie: Matthias Kitter

