kabel1 classics 20:15 bis 22:10 Musikfilm Burlesque USA 2010 16:9 HDTV Christina Aguilera neben Oscar-Preisträgerin Cher in ihrem Kinodebut: Um ihren Traum als Sängerin zu verwirklichen, zieht Ali nach L.A. Dort jobbt sie als Kellnerin in der Burlesque Lounge, deren Besitzerin Tess der Star ihrer eigenen Show ist. Die verführerischen Kostüme und Choreografien faszinieren Ali. Schließlich schafft sie den Sprung von der Kellnerin zum Burlesque-Star und verhilft der Lounge mit ihrer einzigartigen Stimme und sexy Performance zu neuem Glanz und Erfolg. Schauspieler: Cher (Tess) Christina Aguilera (Ali) Eric Dane (Marcus) Alan Cumming (Alexis) Peter Gallagher (Vince) Kristen Bell (Nikki) Stanley Tucci (Sean) Originaltitel: Burlesque Regie: Steven Antin Drehbuch: Steven Antin Kamera: Bojan Bazelli Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 6