kabel1 classics 13:10 bis 14:55 Drama Save the Last Dance USA 2001 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Sara zu ihrem Vater nach Chicago. Damit beginnt für sie ein ganz neues Leben. Nicht nur, dass sie alte Freundschaften aufgeben muss, an der neuen Schule kann sie sich nur schwer einleben. Einzig Derek nimmt sich ihrer an. Doch ihre Freundschaft steht unter einem schlechten Stern: Dereks Ex-Freundin Nikki giftet gegen Sara, und auch sein Freund Malakai will ihm die Beziehung ausreden. Doch in ihrer gemeinsamen Liebe zum Tanz finden die beiden Halt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Stiles (Sara) Sean Patrick Thomas (Derek) Kerry Washington (Chenille) Fredro Starr (Malakai) Terry Kinney (Roy) Bianca Lawson (Nikki) Vince Green (Snookie) Originaltitel: Save the Last Dance Regie: Thomas Carter Drehbuch: Duane Adler, Cheryl Edwards Kamera: Robbie Greenberg Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12