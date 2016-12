kabel1 classics 11:30 bis 12:20 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 45 Puppen und Kanonen USA 1978 16:9 HDTV Merken Ein Spielzeugfabrikant wendet sich an Charlies Engel, weil er bedroht wird. Der unbekannte Täter will ihn auf diese Weise nötigen, sein Unternehmen zu verkaufen. Als Sabrina undercover in der Firma zu arbeiten beginnt, fällt ihr als erster Verdächtiger der Chefdesigner auf. Dann gibt es einen Toten: Ein Angestellter wird mit einer ferngesteuerten Spielzeugkanone getötet, als er eine Abhöranlage anbringen will. Durch die Freundin des Toten kommen die Engel auf eine heiße Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaclyn Smith (Kelly Garrett) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Kate Jackson (Sabrina Duncan) Cheryl Ladd (Kris Munroe) Shelley Hack (Tiffany Welles) Murray Matheson (Leland Swinnerton) Tanya Roberts (Julie Rogers) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: George McGowan Drehbuch: Del Reisman, Ronald Austin, James David Buchanan Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12