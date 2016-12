sixx 11:00 bis 11:55 Arztserie Grey's Anatomy - Die jungen Ärzte Vergebung USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Krankenhaus schwirren Erstsemester herum, die den Ärzten für einen Tag zugeteilt sind. Cristina ist wie immer ungeduldig, während sich Alex sofort an seine hübsche Schülerin heranmacht. Meredith versagt auf ganzer Linie, denn sie ist damit beschäftigt, alle paar Stunden einen Schwangerschaftstest zu machen. Zu spät finden sie heraus, dass die Studenten sie beurteilen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Kim Raver (Dr. Teddy Altman) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Mark Jackson Drehbuch: Natalie Krinsky Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux