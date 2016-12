ProSieben 11:55 bis 12:25 Comedyserie How I Met Your Mother Old King Clancy USA 2009 2016-12-24 06:10 16:9 HDTV Merken Teds Begeisterung für den Entwurf der neuen Hauptverwaltung der Goliath National Bank bekommt einen jähen Dämpfer, als er erfährt, dass das Projekt von Bilson, dem Leiter der Baukommission, gestrichen wurde. Ted beschließt daraufhin, sich selbstständig zu machen ... Währenddessen versuchen Lily, Marshall und Barney, den Namen des Promis zu erraten, dessen Wohnung Robin vor Jahren fluchtartig wegen seiner außergewöhnlichen Sexpraktiken verlassen hatte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Bryan Callen (Bilson) Darlena Tejeiro (Louisa) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Jamie Rhonheimer Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12