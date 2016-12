ProSieben 10:40 bis 11:05 Comedyserie The Middle Die Damenwahl USA 2012 2016-12-24 05:50 16:9 Merken Axl heckt einen scheinbar perfekten Plan aus, um nicht mit der verrückten Ashley zum Schulball zu gehen. Dummerweise funken ihm seine Freunde dazwischen. Frankie castet einen "Aufpasser" für Tante Edie, nachdem diese beinahe das Haus in Brand gesteckt hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) John Cullum (Big Mike) Beau Wirick (Sean Donahue) Originaltitel: The Middle Regie: Phil Traill Drehbuch: Roy Brown Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6

