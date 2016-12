ProSieben 09:50 bis 10:15 Comedyserie The Big Bang Theory Ein Traum von Bollywood USA 2010 16:9 HDTV Merken Sheldon hat vor Studenten der Uni auf seine unnachahmliche Art eine Vorlesung gehalten und muss anschließend entsetzt feststellen, dass die Studenten in ihren Tweets und Blogs kein gutes Haar an ihm lassen. Auch Amy kann ihn nicht aufheitern, bringt ihn aber auf die Idee, Schauspielunterricht zu nehmen. So begibt sich Sheldon vertrauensvoll in Pennys Hände ... Raj rutscht vor den anderen eine Bemerkung raus, die darauf schließen lässt, dass er homosexuelle Neigungen hat ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Steven Molaro, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12