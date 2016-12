ProSieben 08:05 bis 08:30 Comedyserie Two and a Half Men Der Frauendieb USA 2007 16:9 HDTV Merken Jake wurde von seiner Freundin verlassen, woraufhin Charlie ihm rät, sich sofort eine neue Frau zu suchen. Bereitwillig erklärt er seinem Neffen auch, wie er das anstellen soll. Und tatsächlich: Jake hat Erfolg. Indes hat Alan nach zwanzig Jahren noch immer nicht überwunden, dass ihn seine Schulfreundin kurz vor dem Abschlussball abserviert hat. Er betrinkt sich und ruft sie mitten in der Nacht an, um nach dem Grund zu fragen. Dabei macht er eine brisante Entdeckung ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Justine Eyre (Gabrielle) Laura McLauchlin (Charity Kirshenbaum) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Ted Wass Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C.. Brown

