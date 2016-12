ProSieben 05:40 bis 06:00 Comedyserie How I Met Your Mother Die Stinsons USA 2009 16:9 HDTV Merken Barneys Verhalten irritiert seine Freunde so sehr, dass sie ihm heimlich folgen. Sie kommen dahinter, dass er eine Frau und einen zehnjährigen Sohn hat, von denen er nie erzählt hat. Seine Erklärung verblüfft die Freunde: Als seine Mutter Loretta vor Jahren zu sterben drohte, wollte er ihr beweisen, dass er nicht alleine bleiben wird. Seine Familie besteht seither aus Schauspielern. Wird Barney sich durchringen, das Schauspiel zu beenden und seiner Mutter die Wahrheit zu sagen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Frances Conroy (Loretta Stinson) Brooke D'Orsay (Margaret) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6

