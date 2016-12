kabel eins 22:10 bis 23:05 Krimiserie The Mentalist Folge: 150 Lazarus USA 2015 2016-12-23 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Serienkiller Lazarus hat wieder zugeschlagen: Er brachte sein Opfer Susan Herman nicht nur um, sondern nahm ihr auch Blut ab. Da Lazarus bereits mit dem Hellseher Gabriel in Kontakt stand - und ihn schließlich tötete - beschließt Patrick Jane, sich als Köder anzubieten. Er will herausfinden, was den Killer antreibt. Doch dann gerät er in die Fänge von Lazarus und scheint keine Chance zu haben, lebend zu entkommen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Joe Adler (Jason Wylie) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: Tom Szentgyorgyi Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12