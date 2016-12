kabel eins 20:15 bis 21:15 SciFi-Serie Forever Raubkunst USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Geraubte Kunststücke aus der Nazizeit tauchen auf, und Abe sieht einen Zusammenhang zu seinen leiblichen Eltern. Er fügt ein Puzzleteil zum anderen, und schließlich erfährt er sogar die Namen seiner Eltern - von Adam, der in Auschwitz inhaftiert war. Adam berichtet Abe von den Experimenten, die an ihm durchgeführt wurden. Die Forscher arbeiteten damals an einem Mittel, das Hitler unsterblich machen sollte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Henry Morgan) Alana De La Garza (Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Harris Yulin (Eli Swier) Daniel Gerroll (Robert) Originaltitel: Forever Regie: David Warren Drehbuch: Sarah Nicole Jones, Matthew Miller Kamera: Jack Donnelly Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 12