kabel eins 13:00 bis 13:55 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Verhängnisvolle Sucht USA 2005 Merken Megan, die Jugendliebe von Nick Vera, bittet den Detective um Hilfe: Sie möchte den Unfalltod ihrer Schwester Sloane, die vor zehn Jahren ums Leben kam, erneut untersuchen lassen. Sie glaubt nicht, dass Sloane, die angeblich betrunken gefahren war, die alleinige Schuld an dem Geschehen trug. Die Ermittlungen Veras und seiner Kollegen bringen viel Deprimierendes zutage, und es stellt sich heraus, dass verschiedene Personen mitverantwortlich für Sloanes Tod waren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Robert Adamson (Frank - 1995) Sarah Aldrich (Megan Easton) Originaltitel: Cold Case Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Henry Robles, Meredith Stiehm Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6